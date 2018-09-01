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В Киеве 1 сентября трагически погиб первокурсник: подробности трагедии

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В этом общежитии КПИ произошел несчастный случай
В этом общежитии КПИ произошел несчастный случай / Фото из открытых источников

1 сентября в Соломенском районе Киева в студгородке НТУУ КПИ имени Сикорского обнаружили труп мужчины. Как оказалось, это – студент-первокурсник этого вуза.

Видео с места событий опубликовали в Facebook-сообществе "Информатор Киев".

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Известно, что тело мальчика нашли около 5:00 на крыше пристройки в общежитии №19. Как рассказали студенты, живущие в общежитии, погибший поступил на 1 курс химико-технологического факультета, а 31 августа студенты КПИ отмечали День первокурсника.

Сначала появилась информация о том, что студент скорее всего – иностранец, однако в полиции это опровергли.

В 7 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от свидетеля о падении парня на улице Борщаговской. На место происшествия для установления всех обстоятельств выезжала следственно-оперативная группа. Известно, что погибший – уроженец Донецкой области, 2000 года рождения, студент первого курса,
– отмечают правоохранители.

По их словам, свидетель, выгуливавший собаку заявил, что видел, как парень сорвался с третьего этажа. Вероятно, таким способом он пытался попасть в комнату общежития.

По факту гибели парня начато уголовное производство с дополнительной квалификацией – несчастный случай.

Видео с места, где случился инцидент:

 

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Киева студенты
Источник: 24 Канал
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