В Киеве 24 июня ограничат движение метро

24 июня в Киеве собираются ввести ограничения относительно движения метро. Так, из-за массовых мероприятий в столице закрытыми на вход для пассажиров могут быть станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

Об этом информируют на официальной странице Киевского метрополитена в Twitter.

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Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 24 июня 2018 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта". Приносим извинения за возможные неудобства!

– говорится в сообщении.

Добавим, что 24 июня в столице будут проходить празднования Дня молодежи. В частности, в парке имени Тараса Шевченко состоится фестиваль "Youthday". На мероприятии будут присутствовать министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр юстиции Украины Павел Петренко. Вечером в Киеве запланирован праздничный концерт, в котором примут участие популярные среди молодежи группы.