11:43
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 12°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве 24 июня ограничат движение метро

68 Читати новину українською
Закрытыми на вход для пассажиров могут быть станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта"
Закрытыми на вход для пассажиров могут быть станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта" / bagnet.org

24 июня в Киеве собираются ввести ограничения относительно движения метро. Так, из-за массовых мероприятий в столице закрытыми на вход для пассажиров могут быть станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

Об этом информируют на официальной странице Киевского метрополитена в Twitter.

Читайте также: В Киеве возле метро сгорели десятки торговых киосков: фото

Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 24 июня 2018 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта". Приносим извинения за возможные неудобства!
– говорится в сообщении.

Добавим, что 24 июня в столице будут проходить празднования Дня молодежи. В частности, в парке имени Тараса Шевченко состоится фестиваль "Youthday". На мероприятии будут присутствовать министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр юстиции Украины Павел Петренко. Вечером в Киеве запланирован праздничный концерт, в котором примут участие популярные среди молодежи группы.

 

Теги: метро Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
337
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сегодня, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 3943
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 июня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 161
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 июня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 3402
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук