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      В Киеве 7 мая выпало рекордное количество дождя: больше всего с 1891 года

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      В Киеве 7 мая 2020 выпало рекордное количество дождя
      В Киеве 7 мая выпало рекордное количество дождя / slovoidilo.ua

      Май в Киеве начался с сезона дождей. Количество осадков, выпавшее в столице 7 мая, является рекордом, начиная с 1891 года.

      На проспекте Науки в Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков, информирует метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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      Впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году,
      – говорится в сообщении.

      По словам синоптиков, дождливый май исправляет недобор осадков, который длился в столице с июня 2019 года. 

      Важно! С начала мая в столице несколько раз прошли мощные ливни, грозы, шел град. В результате автомобили буквально плавали на дороге. Кроме того, на Кловском спуске после одного из ночных дождей провалился асфальт.

      Последствия мощного дождя в Киеве 4 мая: смотрите видео

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Киева
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