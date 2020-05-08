В Киеве 7 мая выпало рекордное количество дождя: больше всего с 1891 года

Май в Киеве начался с сезона дождей. Количество осадков, выпавшее в столице 7 мая, является рекордом, начиная с 1891 года.

На проспекте Науки в Киеве 7 мая выпало рекордное количество осадков, информирует метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году,

– говорится в сообщении.

По словам синоптиков, дождливый май исправляет недобор осадков, который длился в столице с июня 2019 года.

Важно! С начала мая в столице несколько раз прошли мощные ливни, грозы, шел град. В результате автомобили буквально плавали на дороге. Кроме того, на Кловском спуске после одного из ночных дождей провалился асфальт.

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