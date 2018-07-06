В Киеве 8 июля метро будет работать дольше

В воскресенье, 8 июля, в Киеве метро будет работать на час дольше, чем в обычные рабочие дни. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и платформе.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

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"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 01:15, с "Выставочного центра" – около 01:05", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу метро продлят из-за большого количества посетителей в последний день фестиваля AtlasWeekend.