В Киеве – высокий уровень загрязнения воздуха: в каких районах худшая ситуация
Киевлян предупредили о том, что 31 июля в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию в воздухе высокого содержания вредных примесей.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра передает пресс-центр ГСЧС Украины.
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31 июля в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По данным постов наблюдения, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 – 6 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко и Каунасской.
Отмечается, что метеорологические условия, способствующие удержанию вредных примесей в воздухе, продержатся в столице до 3 августа.
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