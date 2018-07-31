В Киеве – высокий уровень загрязнения воздуха: в каких районах худшая ситуация

Киевлян предупредили о том, что 31 июля в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию в воздухе высокого содержания вредных примесей.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра передает пресс-центр ГСЧС Украины.

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31 июля в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По данным постов наблюдения, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 – 6 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко и Каунасской.

Отмечается, что метеорологические условия, способствующие удержанию вредных примесей в воздухе, продержатся в столице до 3 августа.