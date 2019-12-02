В Киеве агрессивные молодчики разнесли пиццерию: фото

В Киеве на левобережных Позняках в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. В частности, агрессивные молодчики разнесли дверь заведения.

Как пишет ресурс "Киев оперативный", около полуночи 10 молодчиков зашли в пиццерию.

Важно! Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: что известно

Сначала они начали конфликтовать с посетителями, а потом переключились на персонал. В результате завязалась массовая драка.

Но и этим все не закончилось – некоторое время спустя молочики автомобилем разнесли входные двери заведения.

Или прибыли на место правоохранители, неизвестно. Также нет информации о пострадавших.