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      В Киеве агрессивные молодчики разнесли пиццерию: фото

      18 Читати новину українською
      На левом берегу Киева 10 агрессивных молодых людей устроили массовую драку в пиццерии / "Київ оперативний"

      В Киеве на левобережных Позняках в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. В частности, агрессивные молодчики разнесли дверь заведения.

      Как пишет ресурс "Киев оперативный", около полуночи 10 молодчиков зашли в пиццерию.

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      Сначала они начали конфликтовать с посетителями, а потом переключились на персонал. В результате завязалась массовая драка.

      Но и этим все не закончилось – некоторое время спустя молочики автомобилем разнесли входные двери заведения.

      Или прибыли на место правоохранители, неизвестно. Также нет информации о пострадавших.

      К слову, в начале ноября в Киеве на улице Полевой мужчины в форме и масках захватили общежитие и выгнали людей. Перед этим они устроили столкновения с жителями дома. Последние говорят, что злоумышленники просто ворвались в их дом и заблокировали вход. В результате правоохранители задержали 11 человек. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости столкновения Новости Киева
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