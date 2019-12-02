В Киеве агрессивные молодчики разнесли пиццерию: фото
В Киеве на левобережных Позняках в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. В частности, агрессивные молодчики разнесли дверь заведения.
Как пишет ресурс "Киев оперативный", около полуночи 10 молодчиков зашли в пиццерию.
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Сначала они начали конфликтовать с посетителями, а потом переключились на персонал. В результате завязалась массовая драка.
Но и этим все не закончилось – некоторое время спустя молочики автомобилем разнесли входные двери заведения.
Или прибыли на место правоохранители, неизвестно. Также нет информации о пострадавших.
К слову, в начале ноября в Киеве на улице Полевой мужчины в форме и масках захватили общежитие и выгнали людей. Перед этим они устроили столкновения с жителями дома. Последние говорят, что злоумышленники просто ворвались в их дом и заблокировали вход. В результате правоохранители задержали 11 человек.
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