В Киеве активисты из файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza" из-за российских магазинов: фото

6 июля в Киеве члены ВОО "Сокол" с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.

Об этом говорится на странице ВОО "Сокол" в Киеве в Facebook.

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Активисты расклеили листовки со словами "Долой российский бизнес из Украины", кроме того, на фасаде ТЦ оставили надписи "Не покупай российское!", "Смерть оккупантам", "Слава защитникам", "Стоп Путин!".

По информации организации, акцию провели из-за того, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена", а сам "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другуПутина Аркадию Ротенбергу".

Российские торговые сети "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans", "Спортмастеp" до сих пор зарабатывают средства на территории Украинского государства. Также, сети известных ресторанов "Евразия" и "Якитория", принадлежащие российским олигархам, способствуют выведению средств украинцев в кошелек агрессора

– говорится в сообщении.

ВОО "Сокол" пикетируют ТЦ "Ocean Plaza" / Антон Голобородько