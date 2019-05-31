В Киеве активисты протестуют против судьи, который причастен к коррупционным схемам: детали

В столице Высшую квалификацину комиссию судей пикетировали активисты "Всеукраинского народного совета противодействия коррупции". Люди требовали не допустить к переатестиции председателя Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина.

Судью обвиняют в принятии неправомерных решений, причастности к коррупционным схемам, а также в подкупе членов квалификационной комиссии для прохождения повторной переаттестации.

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"Со вчерашнего дня поступила информация, что он (Сергей Чванкин – 24 канал) дал члену комиссии определенную сумму денег, чтобы все решилось в его пользу, чтобы в дальнейшем работать судьей. Мы этого оборотня в мантии хотим не только дисквалифицировать, но и притянуть к юридической ответственности", – подчеркнул председатель ОО "Всеукраинская народная рада противодействия коррупции" Анатолий Будник.



Судья Сергей Чванкин

Активисты уверяют, что у них есть доказательства, свидетельствующие о недобросовестности одесского судьи. И требуют расследовать их в соответствующих актикорупцийних органах.

В Высшую квалифицикацийну комиссию неоднократно подавались документы, выдержки и информация, подтверждающие правоту общественности, а также дают законные основания признать данного судью недобросовестным. Потому что он использует собственную должность с целью прикрытия, также есть вопросы к его состоянию и жилью,

– сказал юрист Руслан Ткач.

Активисты заявляют, что у Сергея Чванкина задекларирован дом на 160 тысяч, но на самом деле рыночная стоимость его – миллион гривен.

На днях общественные деятели обратились к руководству страны и предоставили факты, на их взгляд, противоправных действий председателя Киевского районного суде города Одессы. Если же власть не вмешается, пообещали организовать пикеты под Администрацией Президента.