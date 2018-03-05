В Киеве активисты вышли на митинг в костюмах "темных лошадок": видео

В центре Киева общественные активисты и борцы с коррупцией собрались на митинг перед началом съезда судей Украины.

Об этом информирует корреспондент 24 Канала Оксана Тропотяга в прямом эфире.

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Мероприятие произошло в понедельник, 5 марта, под стенами Октябрьского дворца (Аллея Героев Небесной сотни, 1) в 9:30. Движение "Честно" совместно с Реанимационным Пакетом Реформ, Центром противодействия коррупции, Автомайданом и Фондом DEJURE продемонстрировали "темных лошадок" среди кандидатов, среди которых Съезд судей должен избрать представителей в ключевые органы судебного управления.

Общественные активисты призывают не допустить того, чтобы в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия прошли судьи с сомнительным прошлым. Так как именно эти органы будут осуществлять правосудие от имени Украины.



В Киеве активисты вышли на митинг в костюмах "темных лошадок"



В Киеве активисты вышли на митинг в костюмах "темных лошадок"

Активисты проведут пресс-брифинг перед началом Съезда судей, во время которого делегаты будут избирать 4 новых членов Высшего совета правосудия и 1 члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Участие в брифинге примут:

Тарас Шевченко – директор Центра демократии и верховенства права;

Виталий Шабунин – глава правления Центра противодействия коррупции;

Роман Маселко – юрист ВОО "Автомайдан";

Михаил Жернаков – директор Фонда DEJURE.

Половина кандидатов, которые подались в Высший совет правосудия и 6 из 8 кандидатов, которые подаются в Высшую квалификационную комиссию судей, имеют сомнительную репутацию. Среди них есть судьи, которые выносили решения по Евромайдана, а также те, которые отпускали потом судей, которые выносили такие решения и запрещали проводить акции протеста.

Напомним, что Высший совет правосудия оставил на посту в Днепровском районном суде Киева его голову – Нелю Ластовку, которая выносила решения в отношении автомайдановцев. Здесь судил скандальный судья-баночник Николай Чаус. А теперь в этом суде рассматривается дело главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.