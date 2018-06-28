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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве активисты заблокировали дорогу: протестуют против вырубки деревьев в парке

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В Киеве несколько десятков человек перекрыли улицу Полярную
В Киеве несколько десятков человек перекрыли улицу Полярную / hromadske.ua

В Киеве несколько десятков человек перекрыли улицу Полярную в знак протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка в Подольском районе столицы.

Об этом информирует "Громадское".

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Отмечается, что акция протеста местных жителей переросла в блокирование одной из улиц.

Люди перекрыли улицу Полярную, которая расположена возле парка.

Как сообщают в СМИ, вечером 28 июня жители Киева вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка, на месте происшествия собрались около трех десятков местных жителей.

Они зашли на территорию стройки, но полиция не допустила проникновение на частную территорию.

В сообщении Facebook-сообщества "Спаси от вырубки парк Кристерова Горка" отмечают, что на месте акции находятся также правоохранители и несколько автомобилей полиции.

Известно, что по состоянию на 22:30 участники акции разблокировали улицу.

Что такое Кристерова горка? Это историческая местность, памятник природы и одноименный парк, который находится в Подольском районе Киева. Местность расположена на территории между улицами Вышгородской, Западинской, Червонопильской, Ветряные Горы и Осиповского. Также известна как хутор Кристера.

Теги: Полиция Новости Киева Экология
Источник: 24 Канал
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