В Киеве активисты заблокировали дорогу: протестуют против вырубки деревьев в парке
В Киеве несколько десятков человек перекрыли улицу Полярную в знак протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка в Подольском районе столицы.
Об этом информирует "Громадское".
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Отмечается, что акция протеста местных жителей переросла в блокирование одной из улиц.
Люди перекрыли улицу Полярную, которая расположена возле парка.
Как сообщают в СМИ, вечером 28 июня жители Киева вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка, на месте происшествия собрались около трех десятков местных жителей.
Они зашли на территорию стройки, но полиция не допустила проникновение на частную территорию.
В сообщении Facebook-сообщества "Спаси от вырубки парк Кристерова Горка" отмечают, что на месте акции находятся также правоохранители и несколько автомобилей полиции.
Известно, что по состоянию на 22:30 участники акции разблокировали улицу.
Что такое Кристерова горка? Это историческая местность, памятник природы и одноименный парк, который находится в Подольском районе Киева. Местность расположена на территории между улицами Вышгородской, Западинской, Червонопильской, Ветряные Горы и Осиповского. Также известна как хутор Кристера.