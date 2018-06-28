В Киеве активисты заблокировали дорогу: протестуют против вырубки деревьев в парке

В Киеве несколько десятков человек перекрыли улицу Полярную в знак протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка в Подольском районе столицы.

Об этом информирует "Громадское".

Читайте также: Члены С14 снесли забор в Конча-Заспе: на место прибыла полиция (фото)

Отмечается, что акция протеста местных жителей переросла в блокирование одной из улиц.

Люди перекрыли улицу Полярную, которая расположена возле парка.

Мешканці Києва перекрили вулицю Полярну на знак протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка на Подолі pic.twitter.com/cIcWMHg3xI — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 червня 2018 р.

Как сообщают в СМИ, вечером 28 июня жители Киева вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка, на месте происшествия собрались около трех десятков местных жителей.

Они зашли на территорию стройки, но полиция не допустила проникновение на частную территорию.

В сообщении Facebook-сообщества "Спаси от вырубки парк Кристерова Горка" отмечают, что на месте акции находятся также правоохранители и несколько автомобилей полиции.

Известно, что по состоянию на 22:30 участники акции разблокировали улицу.

Что такое Кристерова горка? Это историческая местность, памятник природы и одноименный парк, который находится в Подольском районе Киева. Местность расположена на территории между улицами Вышгородской, Западинской, Червонопильской, Ветряные Горы и Осиповского. Также известна как хутор Кристера.