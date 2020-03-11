В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивает Интерпол
Суд Киева арестовал на 30 суток гражданина России, который находится в международном розыске. Интерпол разыскивает мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.
Решение об аресте суд принял по ходатайству прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Читайте также Экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука отпустили на свободу в Греции
В соответствии с постановлением суда мужчина 30 суток находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе,
– говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Что известно о задержании? Гражданина России задержали 3 марта в Киеве. Интерпол разыскивал его по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.
Кроме того, мужчины в 2017 году уже судили в Украине за совершение разбоя.
Что такое Интерпол?
Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.