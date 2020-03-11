В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивает Интерпол

Суд Киева арестовал на 30 суток гражданина России, который находится в международном розыске. Интерпол разыскивает мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.

Решение об аресте суд принял по ходатайству прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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В соответствии с постановлением суда мужчина 30 суток находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе,

– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Что известно о задержании? Гражданина России задержали 3 марта в Киеве. Интерпол разыскивал его по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.

Кроме того, мужчины в 2017 году уже судили в Украине за совершение разбоя.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.