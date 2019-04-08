В Киеве археологи нашли ценные вещи времен Киевской Руси: фото и видео

На пересечении улиц Щекавицкой и Набережно-Крещатицкой в столице за забором растет жилой комплекс. Новые жители старого Киева из своих окон будут любоваться горой Щекавица и водами Днепра. Но 200, 500 или 800 лет назад киевляне отвели Подолу другое назначение – это доказывают археологические раскопки.

На строительную площадку, где растет новый жилой комплекс, журналистам зайти не разрешили, однако впустили археологов.

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Под двухметровым слоем грунта экспедиция откопала улицу, по которой ходили киевляне 300-400 лет назад.

Мы проследили две линии заборов 18 века, между которыми была незастроенная часть, песчаная, с остатками от путей. Это – следы на песке, которые оставляют колеса телеги,

– рассказал руководитель отдела археологии Института археологии НАНУ Всеволод Ивакин.

Улица проходила от горы Щекавица, на которой жили князья, и вниз к реке. А уже там, со времен Киевской Руси и вплоть до 20 века, люди строили только склады.



Экспедиция откопала улицу 18 века

До построения Киевской ГЭС Днепр часто выходил из берегов, превращая Подол в Венецию.

Поэтому, как показали раскопки, простые киевляне строили дома лишь у подножья киевских холмов. Однако прибрежье тоже скрывает сокровища.



В столицы археологи нашли ценные вещи времен Киевской Руси

В почве улицы археологи нашли ценности с 12 по 19 века. В частности фрагменты трех крестов-энколпионов, которые носили на груди во времена Киевской руси. И даже крест-мощевик – такие носили только священнослужители.

Финансовое положение киевлян вполне можно было определить по внешнему виду крестиков – от ювелирных до совсем простеньких. Что означает, что крестики даже 800 лет назад люди носили не только как символ веры.



Одна из находок археологов

На раскопках археологи нашли много фрагментов керамической посуды. Но в музеи попадут также три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли 19 века.

А еще большое количество монет и товарных пломб, что характерно для припортовой зоны, которой и был Подол в древности.



Ценные артефакты попадут в музеи

По словам археологов, находок могли бы найти еще больше. Однако грунтовые воды в этой местности не позволяют проводить раскопки ниже двух с половиной метров.

Другая беда, что далеко не все строительные компании, экономя деньги, придерживаются законодательства: согласно с ним нужно проводить археологические исследования в таких исторических ареалах, как киевский Подол.