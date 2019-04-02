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      В Киеве археологи нашли древнюю улицу: фото с места раскопок

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      В Киеве нашли древнюю улицу, датированную 17 – 19 веком
      В Киеве нашли древнюю улицу, датированную 17 – 19 веком / КМДА

      В столице археологи раскопали древнюю улицу. Ее датируют 17 – 18 веком, хотя среди вещей, которые там находят, – предметы времен Киевской Руси.

      Уникальная историческая находка была раскопана археологами на улице Щекавичной во время охранно-спасательных исследований экспедиции Института археологии НАН Украины, передают в КГГА.

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      На Подоле нашли улицу и захоронение 17 – 18 века, среди археологических материалов – древнерусские кресты-энколпионы, свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы и тому подобное. Зафиксировано культурные наслоение, улица и захоронения 12-18 века, обнаружены слои древнерусской эпохи. Это реально круто! Это – наша история, это мы с вами,
      – написал на своей Facebook-странице директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

      Раскопки на Щекавичной ведут с июня 2018 года. В обследованных горизонтах преимущественно представлены культурные слои и археологические объекты 19 века. Они образовались после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.


      Находки с древней улицы Киева, раскопанной археологами

      "Большое количество монет и товарных пломб 19 века характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронение 17 – 18 века, выявлено также слои древнерусского периода 12 – 13 веков", – рассказал руководитель экспедиции Всеволод Ивакин.


      Древние артефакты

      Археолог добавил, что работы на этом участке продолжаются, а все находки обрабатывают и реставрируют. Найденные артефакты через некоторое время передадут в государственные музейные фонды Украины.

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      Теги: КГГА История Новости Киева
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