В Киеве археологи нашли древнюю улицу: фото с места раскопок

В столице археологи раскопали древнюю улицу. Ее датируют 17 – 18 веком, хотя среди вещей, которые там находят, – предметы времен Киевской Руси.

Уникальная историческая находка была раскопана археологами на улице Щекавичной во время охранно-спасательных исследований экспедиции Института археологии НАН Украины, передают в КГГА.

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На Подоле нашли улицу и захоронение 17 – 18 века, среди археологических материалов – древнерусские кресты-энколпионы, свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы и тому подобное. Зафиксировано культурные наслоение, улица и захоронения 12-18 века, обнаружены слои древнерусской эпохи. Это реально круто! Это – наша история, это мы с вами,

– написал на своей Facebook-странице директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Раскопки на Щекавичной ведут с июня 2018 года. В обследованных горизонтах преимущественно представлены культурные слои и археологические объекты 19 века. Они образовались после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.



Находки с древней улицы Киева, раскопанной археологами

"Большое количество монет и товарных пломб 19 века характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронение 17 – 18 века, выявлено также слои древнерусского периода 12 – 13 веков", – рассказал руководитель экспедиции Всеволод Ивакин.



Древние артефакты

Археолог добавил, что работы на этом участке продолжаются, а все находки обрабатывают и реставрируют. Найденные артефакты через некоторое время передадут в государственные музейные фонды Украины.