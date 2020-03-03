В Киеве Audi залетело под КамАЗ: есть пострадавшие – видео

Вблизи Караваевых дач в Киеве произошло ДТП. Автомобиль Audi залетел под "КамАЗ". В результате аварии пострадали люди, пока неизвестно об их состоянии.

О ДТП в столице сообщили в твиттере "Киева Оперативного". Обратите внимание: В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: видео Напротив Караваевых Дач, в направлении Шулявки, Audi залетело под "КамАЗ",

– говорится в сообщении. Известно, что в результате аварии пострадали люди. На месте работают врачи. Пока неизвестно о состоянии пострадавших. Из-за ДТП движение на дороге заблокировано. Авария напротив Караваевых дач в Киеве: смотрите видео Вблизи Караваевых дач в Киеве ДТП / Google Maps