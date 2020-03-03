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      В Киеве Audi залетело под КамАЗ: есть пострадавшие – видео

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      Вблизи Караваевых дач в Киеве произошло ДТП. Автомобиль Audi залетел под "КамАЗ". В результате аварии пострадали люди, пока неизвестно об их состоянии.

      О ДТП в столице сообщили в твиттере "Киева Оперативного".

      Обратите внимание: В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: видео

      Напротив Караваевых Дач, в направлении Шулявки, Audi залетело под "КамАЗ",
      – говорится в сообщении.

      Известно, что в результате аварии пострадали люди. На месте работают врачи. Пока неизвестно о состоянии пострадавших. Из-за ДТП движение на дороге заблокировано.

      Авария напротив Караваевых дач в Киеве: смотрите видео

      Вблизи Караваевых дач в Киеве ДТП / Google Maps

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Аварии и ДТП
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