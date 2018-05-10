В Киеве авто иностранца провалилось под землю: фото и видео с места события

В центре Киева на улице Пушкинской под землю провалился автомобиль мини-купер.

Уже известно, что владельцем иномарки является гражданин Чехии, сообщает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Причиной провала под землю автомобиля стала старая водопроводная сеть.

На месте происшествия находятся представители Киевводоканала. По их словам, этот участок водопровода был построен еще в 1934 году, поэтому то, что произошло, – не удивляет.

Авто провалилось под землю в Киеве

Обстоятельства инцидента также выясняют правоохранители и представители МЧС.

Владелец авто растерян и шокирован тем, что произошло. Он намерен написать заявление в полицию и, при необходимости, обратится в суд. К слову, его авто застраховано.