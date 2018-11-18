В Киеве авто на скорости влетело в стенку подземного перехода, водитель погиб: фото
В Святошинском районе города Киева на проспекте Победы произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Автомобиль ехал на такой скорости, что снес опору дорожного знака.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" в Facebook.
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Так, водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением и выехал на обочину. Скорость была такой, что машина сначала снесла опору дорожного знака и едва не врезалась в подземный переход.
В Киеве произошло смертельное ДТП/ Источник: kiev.informator.ua
Авто ехало на большой скорости / источник: kiev.informator.ua
Автомобиль чуть не влетел в подземный переход/ Источник: kiev.informator.ua
Авто врезалось в стенку подземки/ Источник: kiev.informator.ua
Водитель авто погиб/ Джерело: kiev.informator.ua
Автомобиль остановился только после столкновения со стенкой подземки. Водителя зажало в изуродованном автомобиле – мужчина погиб.
На месте ДТП работала полиция, спасатели и работники скорой помощи. Причину ДТП выясняют правоохранители.