В Киеве авто протаранило припаркованные машины и загорелось: фото, видео

В Дарницком районе Киева на улице Ларисы Руденко автомобиль Chery Amulet врезался в припаркованные машины. В результате по меньшей мере один человек попал в больницу. Инцидент произошел утром 5 мая.

Как пишет издание "Информатор", причиной аварии стало то, что водитель Chery не справился с управлением. Также предварительно было установлено, что он двигался по улице со значительным превышением скорости.

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В результате столкновения Chery Amulet загорелся. Кроме того, огонь впоследствии перекинулся на Mitsubishi, который стоял рядом. В результате ДТП, кроме вышеупомянутых машин, еще пострадали Chevrolet и Jeep – последний сдвинулся с места вперед на метр-полтора.

Издание пишет, что в салоне Chery находилось два человека – все они получили синяки и ушибы. Однако, по информации, "Стражей Эспрессо", кроме водителя, в машине были еще две девушки: одну доставили в больницу с различными травмами, а вторая, как и водитель, от госпитализации отказалась.



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По словам мужчины, из-за усталости он заснул за рулем. Правда, свидетели отмечают его странное поведение, однако это можно объяснить шоковым состоянием. Тем не менее, правоохранители проверят водителя Chery на состояние наркотического опьянения.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины и экипаж полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Видео с места ДТП на Позянках в Киеве

Подобный инцидент в Киеве также случился 1 мая. Тогда пьяный водитель Mercedes, возвращаясь из клуба, протаранил забор автостоянки и разбил несколько авто. В результате мужчина получил травму головы, однако своей причастности к ДТП не признал.

К слову, в течении шести праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше 3,5 тысячи ДТП, а почти 300 аварий были с пострадавшими. В результате инцидентов погибли 55 человек и еще более 200 человек получили ранения. 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.