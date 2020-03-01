В Киеве авто с двумя людьми слетело в Русановский канал: фото и видео

Вечером субботы, 29 февраля, в Киеве автомобиль Renault на скорости вылетел в Русановский канал. В момент аварии в нем находились два человека, но, похоже, они отделались лишь легкими травмами, испугом и замерзли в холодной воде.

По словам водителя, причиной ДТП стала собака, которая выбежала на дорогу. Чтобы не сбить животное, водитель резко выкрутил руля и потерял управление, сообщает " Информатор ".

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После этого автомобиль занесло, и он полетел вниз с дороги. Пролетев 10 метров, авто наполовину погрузилось в воду Русановского канала.

В момент аварии в автомобиле находились мужчина и женщина. Выбраться им помогли очевидцы инцидента. После этого их обоих доставили в больницу.

Из воды автомобиль доставали спасатели. В то же время полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Авто вылетело в Русановский канал в Киеве: смотрите фото

Авто, которое в Киеве вылетело в Русановский канал, пришлось доставать спасателям: смотрите видео