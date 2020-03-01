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      В Киеве авто с двумя людьми слетело в Русановский канал: фото и видео

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      Вечером субботы, 29 февраля, в Киеве автомобиль Renault на скорости вылетел в Русановский канал. В момент аварии в нем находились два человека, но, похоже, они отделались лишь легкими травмами, испугом и замерзли в холодной воде.

      По словам водителя, причиной ДТП стала собака, которая выбежала на дорогу. Чтобы не сбить животное, водитель резко выкрутил руля и потерял управление, сообщает "Информатор".

      К слову: В Киеве на Окружной смертельное ДТП: погибли двое мужчин – фото с места аварии

      После этого автомобиль занесло, и он полетел вниз с дороги. Пролетев 10 метров, авто наполовину погрузилось в воду Русановского канала.

      В момент аварии в автомобиле находились мужчина и женщина. Выбраться им помогли очевидцы инцидента. После этого их обоих доставили в больницу.

      Из воды автомобиль доставали спасатели. В то же время полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

      Авто вылетело в Русановский канал в Киеве: смотрите фото

      Авто, которое в Киеве вылетело в Русановский канал, пришлось доставать спасателям: смотрите видео

      Русановский канал в Киеве, где произошло ДТП: карта

       

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      29 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
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