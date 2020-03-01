В Киеве авто врезалась в столб и сгорело дотла: фото и видео

На Подольском спуске в Киеве, автомобиль врезался в столб и вспыхнул. Несмотря на усилия спасателей, авто сгорело дотла, в результате столкновения пострадала водитель.

Огонь быстро распространился на газобаллонное оборудование автомобиля Dacia Sandero, сообщает "Информатор".

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Оно сдетонировало – прозвучали три взрыва Авария случилась около 9:00 1 марта. Водитель успела выйти из машины до того, как машина вспыхнула. Ее госпитализировали.



Авто врезалось в столб и загорелось/ Источник: kiev.informator.ua

Проезжавшие мимо водители пытались потушить возгорание своими огнетушителями, однако их не хватило. Авто сгорело полностью, несмотря на усилия спасателей, пишет "Эспрессо".



Фото с места ДТП на Подольском спуске/ Источник: kiev.informator.ua

Авто выгорело дотла/ Источник: kiev.informator.ua

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Видео с места ДТП в Киеве