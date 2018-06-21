В Киеве автомобиль на скорости въехал в жилой дом: появились фото
В Киеве автомобиль "Газель" на скорости въехал в жилой дом. ДТП произошло в переулке Коломыйский, 14.
Как сообщают очевидцы, автомобиль "сел" на бетонный парапет. Также автомобиль задел газовый вентиль возле дома. На месте ДТП работает аварийная служба.
Водителя "Газели" забрала скорая помощь.
Автомобиль "ГАЗель" на скорости въехал в жилой дом
Автомобиль повредив арматуру на газовой трубе возле дома
Источник: 24 Канал
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