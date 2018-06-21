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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве автомобиль на скорости въехал в жилой дом: появились фото

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В Киеве автомобиль на скорости въехал в жилой дом
В Киеве автомобиль на скорости въехал в жилой дом / Фото из соцсетей

В Киеве автомобиль "Газель" на скорости въехал в жилой дом. ДТП произошло в переулке Коломыйский, 14.

Как сообщают очевидцы, автомобиль "сел" на бетонный парапет. Также автомобиль задел газовый вентиль возле дома. На месте ДТП работает аварийная служба.

Водителя "Газели" забрала скорая помощь.


Автомобиль "ГАЗель" на скорости въехал в жилой дом


Автомобиль повредив арматуру на газовой трубе возле дома

 

 

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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