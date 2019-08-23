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      В Киеве автомобиль на скорости влетел в мать с ребенком: жуткое видео

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      ДТП в Киеве, Днепровская набережная 22 августа 2019 – видео ДТП с тещей Притулы
      В результате ДТП в Киеве пострадали мать с малолетним сыном / radiosvoboda.org

      В Киеве автомобиль на скорости совершил наезд на мать с малолетним сыном. Обоих пострадавших с травмами сразу же госпитализировали. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.

      Инцидент произошел 22 августа, а уже через день жители улицы, на которой произошла авария, собрались, чтобы решить вопрос с безопасностью в собственном дворе, сообщает "Киев оперативный".

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      Новостной портал также отметил, что по неофициальным данным ребенок погиб, но эту информацию опровергли в полиции Киева. Пресс-секретарь ведомства Оксана Блищик заверила, что мальчик жив и находится в больнице. Впрочем, так и не удалось выяснить каких-либо подробностей о состоянии здоровья матери с ребенком.

      Момент жуткого ДТП: смотрите видео

      Интересно! В Киеве разъяренный отец изуродовал внедорожник, который задел его ребенка

      НЕДАВНИЕ ДТП В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ:
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      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Новости Киева Жертвы
      Источник: 24 канал
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