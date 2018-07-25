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В Киеве автомобиль насмерть сбил девочку: в сети раскрыли личность водителя (фото)

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В Киеве Hummer сбил девочку на переходе
В Киеве Hummer сбил девочку на переходе / Киев Оперативный

Водителем автомобиля Hummer, который в Киеве 24 июля насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, оказался 23-летний Кирилл Островский.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

24 канал сообщал, что вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Отмечается, что Островский является бывшим боксером, а сегодня – директором, владельцем и инвестором фирмы Fit&Sweet.

ДТП Київ діти затримання
Полиция задержала водителя авто, которое сбило девочку в Киеве//Фото: Информатор

ДТП Київ Hummer діти Кирило Островський
Задержан водитель авто, которое сбило ребенка в Киеве//Фото: Информатор

 

 

Теги: Новости Украины ДТП з Hummer у Киеве Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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