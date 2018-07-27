В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото

В пятницу, 27 июля, в Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan сбил на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. ДТП произошло в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.

Об аварии сообщает "Эспрессо".

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Как сообщает издание, после того как автомобиль сбил женщину, он протянул ее еще около 10 метров, после чего столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре.



От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Врачи, прибывшие на место аварии, забрали ее в бессознательном состоянии.



По дороге в больницу женщина скончалась.



Фото с места ДТП