В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото
В пятницу, 27 июля, в Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan сбил на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. ДТП произошло в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.
Об аварии сообщает "Эспрессо".
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Как сообщает издание, после того как автомобиль сбил женщину, он протянул ее еще около 10 метров, после чего столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре.
От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Врачи, прибывшие на место аварии, забрали ее в бессознательном состоянии.
По дороге в больницу женщина скончалась.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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