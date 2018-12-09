В Киеве автомобиль полиции врезался в кафе: фото, видео

В Киеве на улице Большой Васильковской автомобиль полиции врезался в кофейню. Так, правоохранителей "подрезала" иномарка, и они вылетели на тротуар.

Об инциденте пишут в соцсетях.

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На снимках, сделанных очевидцами, видно, что полицейский Prius разбил террасу столичной кофейни, вокруг машины валяются опрокинутые столики и поломанные стулья.

В Facebook-сообществе dtp.kiev.ua обнародовали видео с камер наблюдения, на которых виден момент аварии.

Четвертый разбитый в Киеве в течение этих суток патрульный автомобиль... По Большой Васильковской двигались Mercedes и полицейский Prius. Водитель Mercedes резко повернул влево и подрезал авто правоохранителей,

– пишут в соцсети.

В сообществе отмечают, что после вылета на тротуар патрульного автомобиля, был сбит пешеход. А вот Mercedes уехал с места ДТП, правда, позже его все же остановили другие патрульные.

Смотрите видео момента ДТП с участием полиции в Киеве: