В Киеве автомобиль российских дипломатов протаранил такси, водитель отказался от алкотеста

Сегодня в Киеве, около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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Участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen (н.з. # D001067) и припаркованный автомобиль такси KIA.

Отмечается, что по информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно сломал ее.

"Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался", – говорится в сообщении.