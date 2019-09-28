В Киеве автомобиль сбил людей во время дрифта: вероятно, за рулем был несовершеннолетний – фото

В Киеве вечером 27 сентября собрались любители быстрой езды, чтобы посоревноваться между собой. Однако, один из водителей не справился с управлением и влетел в прохожих – мужчину и женщину.

А потом то же авто протаранило еще три машины – Opel, Toyota и Fiat, передает "Киев Информатор".

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Очевидцы говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Пострадал и сам водитель.

Несовершеннолетний водитель устроил ДТП в Киеве: фото Информатор

По словам киевлян, которые стали свидетелями ДТП, горе-дрифтер – несовершеннолетний и был под действием алкоголя. Кто ему позволил сесть за руль – должна установить полиция.

Смотрите видео с места аварии в Киеве: