В Киеве автомобиль скатился с горы и протаранил еще пять машин: красноречивое видео

14 ноября в Киеве выпал первый снег, из-за чего в городе образовался настоящий транспортный коллапс. За день в столице произошло более трехсот ДТП, поэтому водителей призывают быть осторожными.

Одна из масштабных аварий произошла в Киеве на улице Курдряшова. Соответствующее видео публикует "Киев оперативный" в Facebook.

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Из-за сильного гололеда на улице столкнулось сразу пять автомобилей. Пока водители выясняли отношения, с горы скатилось еще одно авто, которое влетело в легковушки, стоявшие внизу.

На видео видно, что иномарка катилась вниз по улице и не могла остановиться. Поэтому, участниками этого ДТП в целом стало шесть автомобилей.

Отмечается, что вероятно водитель потерял управление на скользкой дороге в результате чего и слетел вниз. В комментариях пользователи сети также предполагают, что водитель мог ехать на летней резине.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому столица застряла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда авто на летних шинах.