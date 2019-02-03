В Киеве аж через сутки потушили большой пожар на складах

Спасатели потушили пожар в Киеве на складах электроинструментов, пластика и картона ООО "Адонис-Проект". Полностью справиться с чрезвычайной ситуацией на улице Красноткацкой,69 МЧС удалось 3 февраля в 14:30, а вспыхнул огонь еще утром 2 февраля.

Спасатели сутки работали на месте пожара на складах и 3 февраля утром предупреждали об угрозе обрушения строительных конструкций.

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Вечером 2 февраля площадь пожара достигла 10 тысяч 500 квадратных метров, и после 8 часов борьбы с огнем спасатели смогли локализовать пламя. Однако склады продолжали гореть, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. Огонь быстро распространялся из-за большого количества горючих материалов в помещении.

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Смотрите видео с места ликвидации пожара на складах в Киеве: