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      В Киеве аж через сутки потушили большой пожар на складах

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      В Киеве потушили пожар на складах
      В Киеве потушили пожар на складах / Dsns.gov.ua

      Спасатели потушили пожар в Киеве на складах электроинструментов, пластика и картона ООО "Адонис-Проект". Полностью справиться с чрезвычайной ситуацией на улице Красноткацкой,69 МЧС удалось 3 февраля в 14:30, а вспыхнул огонь еще утром 2 февраля.

      Спасатели сутки работали на месте пожара на складах и 3 февраля утром предупреждали об угрозе обрушения строительных конструкций.

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      Вечером 2 февраля площадь пожара достигла 10 тысяч 500 квадратных метров, и после 8 часов борьбы с огнем спасатели смогли локализовать пламя. Однако склады продолжали гореть, существовала угроза распространения огня на соседнее здание. Огонь быстро распространялся из-за большого количества горючих материалов в помещении.

      К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

      Смотрите видео с места ликвидации пожара на складах в Киеве:

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Киева
      Источник: 24 канал
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