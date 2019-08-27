В Киеве банда неизвестных подожгла микроавтобус с людьми

В Киеве на Подоле в ночь на 27 августа неизвестные подожгли микроавтобус, в котором находились 4 мужчин.

Инцидент случился на улице Электриков, в одной из лесопосадок Киева. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

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Автомобиль стоял в лесопосадке, когда внезапно к нему подбежали 8 неизвестных лиц в масках и черной одежде. Злоумышленники брызнули в окно слезоточивым газом.

Мужчины успели выбежать из автомобиля до того, как кто-то из неизвестных забросил в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус загорелся – люди в масках исчезли.

Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы, за содеянное им грозит до 7 лет заключения.



В Киеве неизвестные хотели поджечь автомобиль с живыми людьми