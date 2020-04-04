23:09
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве без маски запретили ходить даже по улицам и возле домов: детали

      - Читати новину українською
      У Києві посилили карантинні заходи / strana.ua

      Мэрия Киева расширила определение термина "общественное место", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

      У Києві заборонено перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски. Про це мовиться у розпорядженні №12 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника.

      Радимо ознайомитись Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження

      Під терміном "громадське місце" для цієї заборони розуміються:

      • парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики;
      • майдани, площі, бульвари, проспекти;
      • вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
      • підземні переходи;
      • пляжі;
      • кладовища;
      • інші території загального користування;
      • приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;
      • підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини і підприємства сфери послуг;
      • готелі, хостели, гуртожитки;
      • вокзали і аеропорти;
      • транспорт і зупинки громадського транспорту;
      • прибудинкові території;
      • території нежитлових будівель.


      Де потрібно носити маску у Києві / Інфографіка КМДА

      Що відомо про термін "громадське місце" і чого стосуються карантинні обмеження

      • У рамках посилення карантинних заходів в Україні, уряд запропонував, зокрема, заборонити перебування у громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх та усім – без вдягнутої маски чи респіратора.
      • Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі – під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. Про це йдеться у 13 статті Закону.
      • Водночас в уряді пояснили, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
      • Тому Кабмін наполягає на перебуванні на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".
      • Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
      Теги: Новости Здоровье Виталий Кличко Новости Киева Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:29 Можно ли людям старше 60 лет выходить из дома во время карантина: объяснение Кабмина
      Новини України 9483
      сегодня , 18:05 Коломойский может сесть за решетку на 7 – 12 лет, – Рябошапка о деле "Привата"
      Новини України 8633
      сегодня , 16:56 В Кропивницком водители маршруток отказались возить пассажиров: в чем причина
      Новини України 6009
      сегодня , 16:52 Общественные места: что это и чего именно касаются карантинные ограничения
      Новини України 11188
      сегодня , 17:11 В правительстве опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски
      Новини України 7499
      сегодня , 22:27 От коронавируса в Украине умерли уже 32 человека: детали
      Лікування 28111
      сегодня , 22:03 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
      Лікування 27282
      сегодня , 18:42 Коронавирус на Винниччине: ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
      Лікування 23606
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти
      Олександр Коваленко
      сегодня , 21:22 Как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук