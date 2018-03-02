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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве бездомный избил полицейского

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Драка произошла на станции метро
Драка произошла на станции метро "Театральная"

В столичной подземке задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского. После драки стража порядка госпитализировали.

ЧП произошло на станции метро "Театральная". Утром 1 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный избил работника полиции. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в столичной полиции.

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После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела "скорая" госпитализировала в стационар. Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Правонарушитель был задержан на станции метро "Золотые Ворота" и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

Бездомного, который избил полицейского, задержали

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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