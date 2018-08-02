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В Киеве блогер прыгал по припаркованных автомобилях и обливал их краской: детали инцидента

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24-летний мужчина в центре Киева прыгал по припаркованных автомобилях
24-летний мужчина в центре Киева прыгал по припаркованных автомобилях / пресс-служба Нацполиции Киева

В Печерском районе столицы 24-летний блогер прыгал по припаркованных автомобилях и обливал их краской. Свои действия мужчина объяснил съемкой нового видео для страницы в соцсети.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.

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Прохожий стал свидетелем того, как неизвестный обливал краской и прыгал по машинам. Правоохранители, которые находились неподалеку, сразу отреагировали на вызов и задержали нарушителя. Начато уголовное производство,
– говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Дружбы народов. Случайный прохожий позвонил в полицию после того, как увидел, что неизвестный мужчина прыгает по припаркованных рядом машинах.

Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место событий.

За несколько минут им удалось поймать злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.


Поврежденная машина блогером

Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность молодого человека к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления у владельцев двух автомобилей. Сумму нанесенного действиями злоумышленника ущерба сейчас устанавливают.

автомобіль блогер київ
Одна из машин, на крыше которой решил попрыгать 24-летний мужчина

Молодого человека доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях мужчина указал, что он блогер и снимал видео для своей странички в соцсети.

автомобіль блогер київ
Поврежденная машина блогером

Добавим, что полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Блогеру грозит до трех лет лишения свободы. Пока его отпустили под личное обязательство.

київ автомобіль блогер
Блогеру грозит до 3 лет лишения свободы

Теги: Новости Украины Криминальные новости Транспорт Новости Киева
Источник: 24 канал
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