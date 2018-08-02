В Киеве блогер прыгал по припаркованных автомобилях и обливал их краской: детали инцидента
В Печерском районе столицы 24-летний блогер прыгал по припаркованных автомобилях и обливал их краской. Свои действия мужчина объяснил съемкой нового видео для страницы в соцсети.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.
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Прохожий стал свидетелем того, как неизвестный обливал краской и прыгал по машинам. Правоохранители, которые находились неподалеку, сразу отреагировали на вызов и задержали нарушителя. Начато уголовное производство,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Дружбы народов. Случайный прохожий позвонил в полицию после того, как увидел, что неизвестный мужчина прыгает по припаркованных рядом машинах.
Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место событий.
За несколько минут им удалось поймать злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.
Поврежденная машина блогером
Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность молодого человека к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления у владельцев двух автомобилей. Сумму нанесенного действиями злоумышленника ущерба сейчас устанавливают.
Одна из машин, на крыше которой решил попрыгать 24-летний мужчина
Молодого человека доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях мужчина указал, что он блогер и снимал видео для своей странички в соцсети.
Поврежденная машина блогером
Добавим, что полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Блогеру грозит до трех лет лишения свободы. Пока его отпустили под личное обязательство.
Блогеру грозит до 3 лет лишения свободы