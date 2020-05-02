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      В Киеве Борщаговский путепровод закрыли на ремонт: движение транспорта ограничили

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      Борщаговский путепровод в Киеве закрыли на ремонт: как объехать
      Борщаговский путепровод закрыли на ремонт / КМДА

      В Киеве от 2 мая перекрыли движение на Борщаговском путепроводе в направлении Кольцевой дороги из-за ремонта. Ремонтные работы на путепроводе планируется завершить до 1 сентября.

      В центр города открыто движение по всем трем полосам, но проезд в сторону Борщаговки перекрыт. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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      Объехать мост можно маршрутам:

      • проспект Победы – улица Святошинская – улица Жмеринская – улица Космоса;
      • улица Голего – улица Нежинская – проспект Отрадный – улица 9 мая – проспект Королева;
      • через кольцевую дорогу.

      Дорожники заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту проезда, установят многослойную гидроизоляцию и деформационные швы.


      В Киеве Борщаговский путепровод закрыли на ремонт / Фото Киевавтодор

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины КГГА Дороги Новости Киева Ремонт
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