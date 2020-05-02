В Киеве Борщаговский путепровод закрыли на ремонт: движение транспорта ограничили

В Киеве от 2 мая перекрыли движение на Борщаговском путепроводе в направлении Кольцевой дороги из-за ремонта. Ремонтные работы на путепроводе планируется завершить до 1 сентября.

В центр города открыто движение по всем трем полосам, но проезд в сторону Борщаговки перекрыт. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Объехать мост можно маршрутам:

проспект Победы – улица Святошинская – улица Жмеринская – улица Космоса;

улица Голего – улица Нежинская – проспект Отрадный – улица 9 мая – проспект Королева;

через кольцевую дорогу.

Дорожники заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту проезда, установят многослойную гидроизоляцию и деформационные швы.



В Киеве Борщаговский путепровод закрыли на ремонт / Фото Киевавтодор