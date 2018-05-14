В Киеве бросили взрывчатку на территорию склада: пострадали шестеро охранников

Взрыв прогремел на территории склада по улице Новопироговской, что в Киеве. В результате происшествия пострадали шесть человек, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На месте происшествия правоохранители изъяли фрагменты взрывного устройства, которые направили на проведение экспертизы.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шестеро охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин на это время находится без сознания", – сообщают в полиции.

Начато уголовное производство по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Смотрите видео расследования взрыва на территории складских помещений в Киеве