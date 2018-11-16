В Киеве бросили за решетку кукловода, который во время празднования развращал 8-летнего ребенка

49-летнего аниматора-кукловода приговорили к 5 годам лишения свободы за развращение малолетней девочки на детском празднике.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд города Киева, сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

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Дело тянется еще с 2016 года. Тогда сейчас осужденного руководителя выездного Кукольного театра пригласили на детское празднование как аниматора.

Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь ее половых органов,

– отметили в прокуратуре.

Ребенок рассказал об инциденте родным, а те уже написали заявление в правоохранительные органы.

В течение судебного процесса подозреваемый своей вины так и не признал. Но благодаря выводам психологического исследования ребенка, показаниям свидетелей, письменным и видеодоказательствам его противоправные действия доказали.

Извращенца признали виновным по статье о развращении несовершеннолетних. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.