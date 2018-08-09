В Киеве будут производить крупнокалиберные боеприпасы

В четверг, 9 августа, в Киеве на заводе "Артем" стартовала новая линия по изготовлению артиллерийских боеприпасов большого калибра для артиллерийской установки "Гиацинт".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Слава Украине!" станет официальным военным приветствием ВСУ, – Порошенко

Мы не только восстановили изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделали их более точными, более эффективными, увеличив мощность украинской армии. Уже в ближайшее время мы готовы поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток,

– сообщил президент.

Радий бути присутнім при запуску нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів. За 4 роки артилерія – бог війни – забезпечила надійну оборону української землі. pic.twitter.com/ZUsXVpoCsk — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 серпня 2018 р.

Смотрите видео: открытие линии производства крупнокалиберных патронов