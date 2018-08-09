В Киеве будут производить крупнокалиберные боеприпасы
В четверг, 9 августа, в Киеве на заводе "Артем" стартовала новая линия по изготовлению артиллерийских боеприпасов большого калибра для артиллерийской установки "Гиацинт".
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
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Мы не только восстановили изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделали их более точными, более эффективными, увеличив мощность украинской армии. Уже в ближайшее время мы готовы поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток,
– сообщил президент.
Смотрите видео: открытие линии производства крупнокалиберных патронов
Источник: 24 Канал
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