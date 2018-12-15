В Киеве будут судить пенсионерку, которая из травмата подстрелила девушку

Киевская прокуратура направила обвинительный акт в суд в отношении 61-летней женщины, которая в сентябре попала из травматического оружия в девушку, которая проходила под окнами ее дома.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

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Напомним, 11 сентября подозреваемая через окно собственной квартиры выстрелила из пневматической винтовки в 20-летнюю девушку, которая шла по улице. Пострадавшую госпитализировали. Правоохранителям женщина объяснила свой поступок тем, что ей не понравилось поведение молодежи.

Позже пенсионерке объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сейчас досудебное расследование завершено. 61-летней киевлянке инкриминируют статью "Хулиганство". Если ее вину докажут, то женщине грозит до семи лет лишения свободы.