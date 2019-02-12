В Киеве частично перекроют два моста: часы ограниченного движения
Из-за ремонта дорог 13 февраля в Киеве ограничат движение по Северному и Южному мостам.
Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
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Часы ограниченного движения транспорта:
- по Северному мосту через реку Днепр с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина, а также с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь;
- по Южному мосту с 20:00 до 00:00 в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе, а с 00:00 до 04:00 14 февраля в направлении со Столичного шоссе на проспект Бажана.
Кроме того, с 12 до 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта на мосту Патона.
Источник: 24 Канал
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