В Киеве через аномальное тепло проснулся бобер: животное начало валить деревья – фото

Из-за аномально теплой для такой поры температуры в Киеве в парке "Победа" проснулся бобер. И все бы ничего, но животное начало грызть здешние ивы. Правда, сотрудники местного коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений говорят, что бобер особого вреда парку не наносит, а его присутствие свидетельствует о чистоте воды в местных водоемах.

Как сообщает ресурс "Сегодня", до 2009 года в этом парке жили два бобра, но до сих пор остался лишь один.

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Ежегодно животное весной и осенью, в сезон активной заготовки древесины, начинает портить деревья. Бобер валит три-четыре дерева и точит только иву. С одной стороны, это проблема, но с другой – это естественный процесс, и мы считаем, что бороться с бобром не стоит. Если он так долго живет в нашем парке, то следовательно вода в озере очень чистая, а в болоте он бы не жил,

– рассказал директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун.



Бобер в парке "Победа" точит только иву

По его словам, следует больше волноваться за животное, а не за деревья. Ведь берег водоема постоянно засаживают ивой, и она, к тому же, быстро растет. Кроме того, ива может расти и на коре.

"Мы пытались "прикормить" нашего бобра, но он не хочет грызть сломанные ветки. Ему больше нравятся свежие деревья. Да и норок он имеет очень много на берегу озера. Мы же понимаем, что бобру нужно точить зубы, поскольку такова его природа, инстинкт. А зубы у него – очень мощные. Он даже может перекусить металлическую сетку, которой мы обматываем некоторые большие ивы в парке. Правда, наш бобер не трогает деревья, которые обмотаны сеткой, зато ищет деревья без нее", – добавляет Ковшун.

Сейчас же Бобер из парка "Победа" уже стал определенной изюминкой. Животное часто могут увидеть киевляне во время прогулок. Кроме того, бобер не боится собак и они его не трогают. Летом, он даже демонстративно плавает озером, чтобы все его видели. Хотя есть люди, которые предлагали поймать бобра и переселить в другой водоем, или же даже убить из ружья.

Мы не намерены уничтожать бобра или бороться с ним, поскольку это значит бороться с природой. Ему нравится в парке, и это – круто! Ведь если бы ему не нравилось в озере, он бы давно ушел отсюда. Есть достаточно труб, которыми бобер может пойти к Днепру или другому водоему, но он не идет. Переселять бобра насильно – тоже глупо, поскольку он может не пережить такой стресс. Поэтому наша задача – опекать бобра и охранять его от тех, кто хочет от него избавиться,

– отметил директор коммунального предприятия.

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Сотрудники парка и активисты пытались "подкармливать" бобра, но животное предпочитает только свежие деревья

К слову, недавно в Киеве на территории заброшенного клуба нашли шестерых тигров в ужасном состоянии. Сейчас животных пытаются спасти.