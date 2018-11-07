В среду, 7 ноября, в Киеве демонтировали памятник Небесной Сотни на аллее Героев Небесной Сотни. К памятнику подъехал кран, который и забрал монумент.

Об этом сообщает "BBC Украина" со ссылкой на очевидцев.

Отметим, что крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут убирать, их только перенесут ближе к часовне. В этом ранее заверили в Киевской городской государственной администрации.

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В свою очередь в СБУ говорят, что на демонтаж памятника Небесной Сотни есть согласие активистов.

Демонтаж монумента погибшим активистам Євромайдану (фото: BBC Україна)

Почему демонтировали памятник Небесной Сотни?

Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента, который должен установить, откуда силовики расстреливали участников Євромайдану 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Демонтажа уже несколько месяцев требуют активисты, семьи Героев Небесной Сотни и следователи, поскольку памятник мешает экспертам выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.