В Киеве дерево убило женщину

Во время непогоды в Киеве затопило дороги. В Голосеевском районе на женщину упало дерево – она погибла.

Об этом сообщает сообщество Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что погибшей было 34 года. Теперь все детали инцидента устанавливаются.

Трагический инцидент случился на улице Голосеевской. На пострадавшую упала ветка от дерева, отколовшаяся в результате грозы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – женщина скончалась на месте,

– сообщили в полиции Киева на странице Facebook.

Непогода началась в Киеве примерно в 21:30. Сильный дождь продолжался больше часа. Дождь сопровождали грозы и сильные порывы ветра.

Смотрите видео: Непогода в Киеве