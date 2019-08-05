В Киеве детям устроили ознакомительную экскурсию с профессией строителя

Защитные каски, яркие жилеты – все по-настоящему. Так дети начинают свое первое знакомство с профессией строителя.

Экскурсию, посвященную грядущему Дню строителя, для малышей и их родителей на полупостроенный жилой комплекс "Сырецкие сады" организовала компания "Интергал-Буд".

"Компания "Интергал-Буд" очень много внимания уделяет именно отношению к своим клиентам, чтобы они чувствовали свою причастность, свое участие в том, что мы вместе создаем. Поэтому у нас возникла такая инициатива – привлекать наших будущих жителей, их семьи к жизни комплексов еще на этапе заселения", – рассказала коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Дети вместе с родителями побывали в своих будущих квартирах, проверили, как проходят отделочные работы и благоустройство двора, и даже посидели на тракторе. Во время игры дети узнали, как устроена строительная площадка. Дети даже попытались собственноручно возвести стену.

"Мы как увидели объявление – сразу же позвонили и записались. Я сказала: пусть, это будет детям интересно, это что-то новое, а то дети городские, бедные – ничего не знают", – сказала владелица квартиры в ЖК "Сырецкие сады" Татьяна Тинькова.

В компании "Интергал-Буд" планируют в августе провести подобные интерактивные экскурсии во всех 12 комплексах Киева, чтобы будущие владельцы квартир воочию могли увидеть процесс создания дома.

За 16 лет работы застройщик уже сдал в эксплуатацию более 150 домов, и продолжается процесс строительства миллиона квадратных метров жилья в Киеве, западных областях Украины и в Одессе.