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      В Киеве детям устроили ознакомительную экскурсию с профессией строителя

      Новая тема 92 Читати новину українською

      Защитные каски, яркие жилеты – все по-настоящему. Так дети начинают свое первое знакомство с профессией строителя.

      Экскурсию, посвященную грядущему Дню строителя, для малышей и их родителей на полупостроенный жилой комплекс "Сырецкие сады" организовала компания "Интергал-Буд".

      "Компания "Интергал-Буд" очень много внимания уделяет именно отношению к своим клиентам, чтобы они чувствовали свою причастность, свое участие в том, что мы вместе создаем. Поэтому у нас возникла такая инициатива – привлекать наших будущих жителей, их семьи к жизни комплексов еще на этапе заселения", – рассказала коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

      Дети вместе с родителями побывали в своих будущих квартирах, проверили, как проходят отделочные работы и благоустройство двора, и даже посидели на тракторе. Во время игры дети узнали, как устроена строительная площадка. Дети даже попытались собственноручно возвести стену.

      "Мы как увидели объявление – сразу же позвонили и записались. Я сказала: пусть, это будет детям интересно, это что-то новое, а то дети городские, бедные – ничего не знают", – сказала владелица квартиры в ЖК "Сырецкие сады" Татьяна Тинькова.

      В компании "Интергал-Буд" планируют в августе провести подобные интерактивные экскурсии во всех 12 комплексах Киева, чтобы будущие владельцы квартир воочию могли увидеть процесс создания дома.

      За 16 лет работы застройщик уже сдал в эксплуатацию более 150 домов, и продолжается процесс строительства миллиона квадратных метров жилья в Киеве, западных областях Украины и в Одессе.

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Строительство
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