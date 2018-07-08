20:48
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 19°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и перевернулась

134 Читати новину українською
В Киеве автомобиль влетел в два автомобиля, перевернулся и остался лежать на боку.
В Киеве автомобиль влетел в два автомобиля, перевернулся и остался лежать на боку. / informator.ua

В воскресенье, 8 июля, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием автомобилей Audi TT, Volkswagen Caddy и Daihatsu. Автомобиль Audi, за рулем которого была девушка, несколько раз перевернулась и осталась лежать на боку.

Об этом сообщил сайт "Киев.Информатор".

Читайте также: В России грузовик столкнулся с микроавтобусом с украинцами: есть погибшие

Авария произошла около 13:40 на середине спуска с улицы Елены Телиги в сторону станции метро "Почайна".

По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Audi TT на высокой скорости двигалась по улице Елены Телиги, но не справилась с управлением, ударила автомобиль Daihatsu, который стоял в пробке, после чего несколько раз перевернулась и задела еще Volkswagen Caddy.

Audi влетів в два автомобілі та залишився лежати на боці

Audi влетел в два автомобиля и остался лежать на боку

В аварии серьезных травм никто не получил. С легкими телесными повреждениями госпитализировали водителя Daihatsu. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 6 июля на проспекте Независимости в Шевченковском районе Харькова произошла смертельная ДТП – 58-летняя водитель внедорожника Toyota совершил наезд на 19-летнего парня на велосипеде. В итоге тот, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Авто
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
59
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
66
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
сегодня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 963
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сегодня, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 2016
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сегодня, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 94
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук