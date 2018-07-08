В Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и перевернулась

В воскресенье, 8 июля, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием автомобилей Audi TT, Volkswagen Caddy и Daihatsu. Автомобиль Audi, за рулем которого была девушка, несколько раз перевернулась и осталась лежать на боку.

Об этом сообщил сайт "Киев.Информатор".

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Авария произошла около 13:40 на середине спуска с улицы Елены Телиги в сторону станции метро "Почайна".

По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Audi TT на высокой скорости двигалась по улице Елены Телиги, но не справилась с управлением, ударила автомобиль Daihatsu, который стоял в пробке, после чего несколько раз перевернулась и задела еще Volkswagen Caddy.

Audi влетел в два автомобиля и остался лежать на боку

В аварии серьезных травм никто не получил. С легкими телесными повреждениями госпитализировали водителя Daihatsu. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 6 июля на проспекте Независимости в Шевченковском районе Харькова произошла смертельная ДТП – 58-летняя водитель внедорожника Toyota совершил наезд на 19-летнего парня на велосипеде. В итоге тот, не приходя в сознание, скончался в больнице.