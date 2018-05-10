В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа и разбилась насмерть: фото (18+)

В ночь с 9 на 10 мая в Киеве в недостроенном доме на Проспекте Победы девушка упала в шахту лифта с 25 этажа. Спасти девушку не удалось.

Об этом сообщает в Facebook координатор групи dtp.kiev.ua Влад Антонов. Читайте также: Военного насмерть сбило авто в Киеве: пытался перебежать 8 полос (фото 18+) Молодая пара решила устроить нестандартное свидание на заброшенной стройке. Во время свидания 19-летняя девушка сорвалась с высотки. Спасатели и медики оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не удалось. Она погибла на месте.