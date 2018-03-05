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В Киеве для расчистки кровель от снега и сосулек привлечены 30 вышек

37 Читати новину українською
Петр Пантелеев
Петр Пантелеев

Необходимо как можно скорее расчистить кровли от сосулек и снега, чтобы снять угрозу их падений.

Сейчас работают более 100 коммунальщиков, привлечены 30 вышек для этой работы. Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, пишет Интернет-портал КГГА.

"На прошлой неделе выпало около 40 сантиметров снега. Мы сейчас завершаем работу на дорогах и тротуарах и приступаем к расчистке снега, накопившегося на крышах зданий. Прогноз, который мы имеем сегодня, свидетельствует о том, что температура будет колебаться. Будет таять снег и есть большая угроза падения льда и снега с крыш. Это опасность для граждан, для авто, припаркованных под домами. Поэтому сейчас в городе сформированы 35 бригад, задействовано 30 автовышек. В целом работают более 100 работников жилищно-коммунальных служб", – сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, к этой работе привлечены подразделения "Киевзеленстроя", Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, "Киевской аварийно-спасательной службы".

"Наша задача сейчас как можно быстрее расчистить скатные кровли. И не только коммунальные службы, но и все балансодержатели должны выполнить эту работу. Есть административная ответственность, если такие места не будут расчищены и огорожены. Департамент городского благоустройства сейчас отрабатывает этот вопрос со всеми собственниками и арендаторами", – сказал Петр Пантелеев.

Он напомнил, что за период последнего снегопада составлено 450 протоколов на нарушителей, сумма штрафов может достигать свыше 700 тыс. грн.

Петр Пантелеев призвал киевлян быть максимально осторожными, не заходить за ограничительные ленты и в течение этой недели, пока существует опасность, не отпускать детей на прогулки без присмотра.

"Если вы заметили опасную неогражденную территорию – незамедлительно обращайтесь на городские горячие линии – 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37", – отметил Петр Пантелеев.

Теги: Новости Киева Штрафы КГГА
Источник: 24 Канал
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