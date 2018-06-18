В Киеве должникам за коммунальные услуги начали отключать коммуникации: видео

В Киеве жителям квартир, которые имеют долги за водоснабжение и водоотведение, начали отключать услугу пользования канализацией. Такое наказание уже применили в помещениях на улицах Градинской и Бальзака.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Житель многоэтажки, которому перекрыли канализацию, задолжал более 4000 гривен. Сообщение об отключении висело на дверях его квартиры. Для разблокировки канализации нужно погасить долг, а также оплатить услугу ее обратного подключения – это около 2000 гривен", –говорится в сообщении "Киевводоканала" .

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Смотрите видео, как в Киеве должникам за коммунальные услуги отключают воду и канализацию:

К слову, в марте 2018 года задолженность украинцев за коммунальные услуги составляла 38,5 миллиарда гривен.