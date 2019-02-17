В Киеве две девушки провалились под лед, делая фото: видео

В киевском районе Березняки 16 февраля двое несовершеннолетних девушек гуляли по тонкому льду на озере Тельбин.

На лед девушки вышли, чтобы сделать фото, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев происшествия.

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Они отошли далеко от берега, и через несколько минут синхронно провалились в воду.

Подростков спасли неравнодушные прохожие, вытаскивая девочек из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.

Однако они смогли выбраться на берег до приезда спасателей. Никто не пострадал, детей передали родителям.

Видео момента падения:

Что делать, если вы провалились под лед?

Широко раскиньте руки по краям того места, где проломился лед, и старайтесь не погрузиться с головой в воду.



Старайтесь не обламывать края льда и попробуйте медленно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Следует расположить свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.



Если выберетесь из ледового пролома, откатитесь от него, а затем ползите в сторону берега.



Если вы заметили, что на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску или фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них к человеку. При этом не подползайте к самому краю проруби, ведь рискуете тоже оказаться в воде. Спасти человека помогут ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи.



Если вы не один (одна), тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте быстро, ведь пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.



Подайте пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте пострадавшего от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.