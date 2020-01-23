03:41
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      В Киеве еще не наступила настоящая метеорологическая зима

      23 Читати новину українською
      Метеорологическая зима в Киев еще не пришла / Instagram-страниця photo.ronika

      В центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского убеждают, что метрологическая зима еще не пришла в украинскую столицу Киев. В то же время на Днепре до сих пор не образовался ледостав, хотя по календарю уже пол зимы прошло.

      Как говорится на сайте Центральной обсерватории, нынешний День соборности, который отмечают 22 января, был очень теплым.

      Обратите внимание! Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 8 человек – фото, видео

      Потому метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре,
       – подчеркивают метеорологи.

      Специалисты такие показатели объясняют глобальным потеплением. В качестве примера они приводят данные о погоде в Киеве за 22 января 1919 года. А тогда, согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода.

      "В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 метра в секунду (7 километров в час), выпадал небольшой снег. По данным наблюдений гидрологической станции, на Днепре был сплошной ледостав", – добавляют в обсерватории.

      К слову, ночью 23 января в Киеве ожидают мокрый снег. Правда, уже днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице будет колебаться от -1 градуса до +1. 

      Драка с участием Кивы: Рябошапка возбудил дело – видео
      22 января
      1980
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Снег в Украине Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:30 Група Коломойського проти Давосу: що обурило нардепа Дубінського
      Антон Голобородько 75
      22 января , 22:10 Главные новости 22 января: Зеленский в Давосе, Коломойский против НБУ, драка Кивы
      Василь Денисюк 290
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 395
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      128
      22 января , 19:41 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 791
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук