В Киеве еще не наступила настоящая метеорологическая зима

В центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского убеждают, что метрологическая зима еще не пришла в украинскую столицу Киев. В то же время на Днепре до сих пор не образовался ледостав, хотя по календарю уже пол зимы прошло.

Как говорится на сайте Центральной обсерватории, нынешний День соборности, который отмечают 22 января, был очень теплым.

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Потому метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре,

– подчеркивают метеорологи.

Специалисты такие показатели объясняют глобальным потеплением . В качестве примера они приводят данные о погоде в Киеве за 22 января 1919 года. А тогда, согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода.

"В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса , несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса . Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 метра в секунду (7 километров в час) , выпадал небольшой снег. По данным наблюдений гидрологической станции, на Днепре был сплошной ледостав", – добавляют в обсерватории.