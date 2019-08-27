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      В Киеве еще один таксист изнасиловал пассажирку

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      В Киеве таксист изнасиловал женщину
      В Киеве таксист изнасиловал женщину / Checkpoint

      В Голосеевском районе Киева таксист изнасиловал и ограбил пассажирку. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мужчина решил воспользоваться таким "шансом".

      33-летняя женщина отдыхала в ресторане и решила добраться домой на такси, вместо этого ее изнасиловали и обокрали, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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      Камеры видеонаблюдения зафиксировали авто, на котором женщина уехала из ресторана. Благодаря этому личность подозреваемого была быстро установлена, и через несколько часов злоумышленника уже задержали.

      41-летний житель Киевщины подтвердил, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой.

      Он отметил, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись ее беспомощностью, таксист изнасиловал потерпевшую и забрал золотые украшения.

      Ранее несудимому мужчине грозит до 5-ти лет заключения.

      Это уже не первый случай, когда водитель такси насилует пассажирку. В конце июля этого года за аналогичное преступление в Киеве разыскивали таксиста с наклейками Uklon.

      Благодаря огласке события, подозреваемого задержали на следующий день – его опознал работник хостела, в котором он скрывался.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Новости Киева Изнасилование Криминал
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