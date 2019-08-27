В Киеве еще один таксист изнасиловал пассажирку

В Голосеевском районе Киева таксист изнасиловал и ограбил пассажирку. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мужчина решил воспользоваться таким "шансом".

33-летняя женщина отдыхала в ресторане и решила добраться домой на такси, вместо этого ее изнасиловали и обокрали, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали авто, на котором женщина уехала из ресторана. Благодаря этому личность подозреваемого была быстро установлена, и через несколько часов злоумышленника уже задержали.

41-летний житель Киевщины подтвердил, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой.

Он отметил, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись ее беспомощностью, таксист изнасиловал потерпевшую и забрал золотые украшения.

Ранее несудимому мужчине грозит до 5-ти лет заключения.

Это уже не первый случай, когда водитель такси насилует пассажирку. В конце июля этого года за аналогичное преступление в Киеве разыскивали таксиста с наклейками Uklon.



Благодаря огласке события, подозреваемого задержали на следующий день – его опознал работник хостела, в котором он скрывался.