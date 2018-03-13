В Киеве французского дипломата ограбили на кругленькую сумму: известны детали

В Киеве группа злоумышленников ограбила квартиру представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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По информации прокуратуры, правоохранители во время следствия установили, что молодой гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по улице Михайловской в Киеве, в которой проживал дипломат вместе с женой.

Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении злоумышленнику, причастному к краже имущества представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине.

Дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа, похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Правоохранители нашли грабителя, которым оказался ранее судимый, 22-летний уроженец города Шахтерска Донецкой области.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилье) УК Украины и будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.